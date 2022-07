Che porta salute e fortuna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che porta salute e fortuna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BENEFICO

Significato/Curiosita : Che porta salute e fortuna

Maneki neko ( lett. "gatto che chiama"), anche noto come "gatto della fortuna", è un portafortuna giapponese, che raffigura un gatto intento a chiamare...

Il beneficio di escussione, secondo la legge italiana, indica un istituto giuridico di diritto privato mediante il quale il debitore che non sia unico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

