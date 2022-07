Si fa a bordo strada col pollice alzato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa a bordo strada col pollice alzato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AUTOSTOP

Significato/Curiosita : Si fa a bordo strada col pollice alzato

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi autostop (disambigua). l'autostop è una forma di trasporto che consiste nel chiedere un passaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

Altre definizioni con bordo; strada; pollice; alzato; Hanno a bordo degli alieni; Si attraversano a bordo ; Nel calcio si effettua con le mani da bordo campo; bordo di quaderno; Gara per moto fuoristrada ; Percorrono una cattiva strada ; Lo è la strada senza curve; Relativa alla strada con i binari; Guanti a sacco dove è separato solo il pollice ; Chi lo cura deve avere il pollice verde; Si fa col pollice per chiedere un passaggio; Il pollice ne ha due, il mignolo tre; alzato dai bevitori; Può essere calzato e vestito; Sollevato, alzato ; Il discorso a calice alzato ;