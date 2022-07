Berta lo faceva in una canzone di Rino Gaetano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Berta lo faceva in una canzone di Rino Gaetano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FILAVA

Significato/Curiosita : Berta lo faceva in una canzone di rino gaetano

rino gaetano, all'anagrafe salvatore antonio gaetano (crotone, 29 ottobre 1950 – roma, 2 giugno 1981), è stato un cantautore italiano. viene ricordato...

Cercando la canzone di rino gaetano, vedi berta filava/mio fratello è figlio unico. ai tempi che berta filava è un'espressione deonomastica legata a un aneddoto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

