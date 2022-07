L asilo citato sempre in un modo di dire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L asilo citato sempre in un modo di dire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MARIUCCIA

Significato/Curiosita : L asilo citato sempre in un modo di dire

Metafora, non è sempre considerabile come un modo di dire affermatosi in una lingua: è invece possibile che si tratti di un semplice fenomeno di idiosincrasia...

Recupero delle ricoverate. dal 2004, l'asilo mariuccia è una fondazione e una onlus. l'asilo mariuccia oggi conta 5 comunità e 22 alloggi per l'autonomia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

