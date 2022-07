Un secondo piatto di pesce alla livornese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un secondo piatto di pesce "alla livornese". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TRIGLIE

Significato/Curiosita : Un secondo piatto di pesce alla livornese

È un piatto a base di pesce, propriamente tipico della cucina livornese e viareggina. pellegrino artusi nel celebre la scienza in cucina e l'arte di mangiar...

Specie (tra cui mullus barbatus, la comune triglia di fango) si addentrano in acque salmastre. le triglie hanno un aspetto caratteristico ed abbastanza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con secondo; piatto; pesce; alla; livornese; Fu il secondo sovrano dell impero neobabilonese; Il secondo nome di Gadda; Una frazione di secondo ; secondo nome della regista Sofia Coppola; Un locale da piatto unico; Con riso e cozze in un piatto di Bari; Un pesce piatto da fondale sabbioso; Non è bene farlo nel piatto in cui si mangia; Il pesce che dà il caviale; pesce dalle carni rosee; Un pesce piatto da fondale sabbioso; Un pesce d acqua dolce; Motocicletta personalizzata, dalla lunga forcella; Spesso preferita alla qualità; Indica, alla latina, una caratteristica non ben definibile; La storica linea che andava dalla Versilia alla Romagna; Località del livornese in cui visse un noto poeta; Una specialità livornese ; Noto comune livornese portuale in Val di Cornia; Pesci buoni alla livornese ; Cerca nelle Definizioni