Secondo i latini aiutava gli audaci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Secondo i latini aiutava gli audaci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FORTUNA

Significato/Curiosita : Secondo i latini aiutava gli audaci

Come melicerte, giovane dio del mare, aiutava i marinai in difficoltà a tornare in porto, corrisponde al latino portuno. pegasidi (psde), ninfe dei...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fortuna (disambigua). la definizione di fortuna varia a seconda del contesto filosofico, religioso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con secondo; latini; aiutava; audaci; Un secondo piatto di pesce alla livornese; Fu il secondo sovrano dell impero neobabilonese; Il secondo nome di Gadda; Una frazione di secondo ; Gli Chéri cioccolatini della Ferrerò; Dicono che quella di cioccolatini sia come la vita; Ovvero per i latini ; Cioccolatini della Perugina; aiutava le partorienti in casa; aiutava a far di conto; aiutava molti studenti a proseguire l università; L audaci a dello sfacciato; Il principio d audaci a; Coraggioso, audaci ssimo; Coraggiosi, audaci ; Cerca nelle Definizioni