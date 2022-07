Recipiente per gas o liquidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipiente per gas o liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SERBATOIO

Significato/Curiosita : Recipiente per gas o liquidi

Chimica, l'assorbimento gas-liquido, o semplicemente assorbimento, è un'operazione unitaria consistente nel trasferire uno o più componenti di una miscela...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi serbatoio (acquedotto). un serbatoio è un contenitore di solidi, liquidi o talvolta gas, che permette... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

