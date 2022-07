Può votare ma non lo fa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può votare ma non lo fa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ASTENUTO

Significato/Curiosita : Puo votare ma non lo fa

Anche non-votanti etnici, ossia coloro che assolutamente si rifiutano di votare, non solo perché lo ritengono una tattica inefficace per cambiare, ma anche...

Contrari e 1 astenuto. ottenne la fiducia al senato della repubblica il 15 maggio 2008 con 173 voti favorevoli, 137 contrari e 2 astenuti. perduta la maggioranza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con votare; Elettori che non vanno a votare ; Quanti gli anni di chi può votare per la prima volta; È chiamato a votare ; Rifiutarsi di votare ; Cerca nelle Definizioni