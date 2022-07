Propria del gioco con re e alfieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Propria del gioco con re e alfieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SCACCHISTICA

Significato/Curiosita : Propria del gioco con re e alfieri

Gerarchica. la partita inizia con quattro alfieri, due per colore, uno a sinistra della donna e l'altro a destra del re nelle case indicate in notazione...

Titoli riservati agli scacchi per corrispondenza, alla composizione scacchistica (composizione o soluzione di problemi e/o studi) e agli arbitri. grande... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

