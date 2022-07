La principale via del centro di Lucca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La principale via del centro di Lucca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FILLUNGO

Significato/Curiosita : La principale via del centro di lucca

Il centro principale della piana di lucca. famosa per i suoi monumenti storici, è uno dei pochi capoluoghi a conservare il centro storico, ricco di antiche...

Dei lucchesi. il nome "fillungo" deriva probabilmente da fillongo in garfagnana, dove la famiglia falabrina, che in via fillungo aveva le sue case, esercitava... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con principale; centro; lucca; Città principale della Corsica; principale fiume in Puglia; L ingrediente principale della pasta alla Norma; È il principale centro spaziale degli Stati Uniti; centro del Bergamasco; Raccordo in centro ; Sistemarsi in centro ; Il centro antico delle città; Cambiano lucca in Lubecca; In provincia di lucca ; Via principale della zona centrale di lucca ; Jan van Eyck dipinse quella di lucca ;