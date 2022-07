Minerale trasparente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Minerale trasparente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MICA

Significato/Curiosita : Minerale trasparente

Tecnica del minerale su webmineral.com scheda tecnica del minerale su mindaat.org autori vari, scheda turchese in "il magico mondo di minerali & gemme guida...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mica (disambigua). le miche sono un gruppo di minerali appartenente alla sottoclasse dei fillosilicati... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con minerale; trasparente; minerale bianco e verde; minerale che si sfalda in lamine trasparenti; Un minerale da cui si estrae l alluminio; Un comunissimo minerale del ferro; Tessuto trasparente e leggero; Attinente a un materiale fragile e trasparente ; Al cinema si guarda, in cucina è trasparente ; Materiale plastico trasparente usato in cucina; Cerca nelle Definizioni