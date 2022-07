Il Marcel del ready-made - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Marcel del ready-made. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DUCHAMP

Significato/Curiosita : Il marcel del ready-made

Inizio all'arte concettuale, ideando il ready-made e l'assemblaggio. nato da eugène duchamp e lucie nicolle (figlia del pittore e incisore émile frédéric...

Disambiguazione – "duchamp" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi duchamp (disambigua). henri-robert-marcel duchamp (afi: /ma'sl dy'~/;... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con marcel; ready; made; Era grande per Ugo, marcel lo, Philippe e Michel; Il tempo ricercato da marcel Proust; Quelle di marcel la Bella erano verdi; marcel __, ex calciatore olandese del Milan; Ja... made in Italy; Opposto a un popolo nomade ; Antico guerrigliero nomade delle steppe russe; Nomade di stirpe tartara delle steppe russe; Cerca nelle Definizioni