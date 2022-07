Giovani sportivi sotto i 20 anni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giovani sportivi sotto i 20 anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : JUNIORES

Significato/Curiosita : Giovani sportivi sotto i 20 anni

Nel 1976, a soli 19 anni, è già responsabile del settore giovanile del varese. prosegue come direttore sportivo dei lombardi, sotto la presidenza di guido...

La categoria juniores si riferisce solitamente ad eventi sportivi o campionati riservati ai ragazzi di varie fasce d'età, solitamente al di sotto dei 20... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con giovani; sportivi; sotto; anni; Era un marchio della General Motors per i giovani ; Quartiere di Berlino amato dai giovani ; Gli adulti per i giovani Anni 70; Ha pazienti giovani ; I beniamini degli sportivi ; Catena francese di negozi sportivi ; Guai fisici degli sportivi ; Accessori sportivi per le braccia; Serie tv con risate in sotto fondo ing; Vennero sotto messi da Cortés; sotto pongono a sevizie e oppressioni; A volte pare che manchi sotto i piedi; Trasgressiva top model britanni ca; Sinonimo di attaccapanni ; Un gruppo di pubblicitari nella New York degli anni 60: sono i protagonisti di quale nota serie TV; __, Giovanni e Giacomo; Cerca nelle Definizioni