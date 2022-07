Un genio... solo per pochi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un genio... solo per pochi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : INCOMPRESO

Significato/Curiosita : Un genio... solo per pochi

Il genio guastatori è una specialità dell'arma del genio dell'esercito italiano, che supporta le truppe combattenti, composta da "guastatori", militari...

L Eugenio poeta della raccolta Ossi di seppia; Espressioni come andare a genio o Aver mani bucate; Lo fu il genio Antonio Ligabue per Carlo Vulpio; Il genio di Stratford-upon-Avon; Usano un solo remo; Le motociclette hanno solo quella posteriore; Isolo tti rocciosi; Serve solo se è caldo; Come dire pochi ssimo; pochi ssimo... acuti; Gli interni minimalisti ne hanno pochi ; pochi minuti, pochi secondi, che cadono come acqua;