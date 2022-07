Frutti non estivi da consumare cotti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutti non estivi da consumare cotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CASTAGNE

Significato/Curiosita : Frutti non estivi da consumare cotti

Massa dei frutti è nota come casco, comprendendo 3–20 mani, e può pesare 30–50 kg. i singoli frutti maturano con il fiore rivolto verso l'alto, non verso...

Significati, vedi castagna (disambigua). disambiguazione – "castagne" rimanda qui. se stai cercando l'ex comune trentino, vedi castagné. la castagna è il frutto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

