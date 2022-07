Farne una brutta è fonte di imbarazzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Farne una brutta è fonte di imbarazzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Farne una brutta e fonte di imbarazzo

Sentirsi in difficoltà o in imbarazzo nei confronti di una persona per aver commesso qualcosa (stare con due piedi in una scarpa). durare come un gatto...

figura – in geometria, costruzione data da un insieme di punti, linee e superfici figura – in retorica, qualsiasi procedimento stilistico per cui vocaboli...