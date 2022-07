Fanno la differenza tra la seta e la setola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno la differenza tra la seta e la setola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OL

Significato/Curiosita : Fanno la differenza tra la seta e la setola

Somiglianti a una superficie a maglie intrecciate, con piccoli grovigli di seta sparsi qua e là. gli insetti che colpiscono questi grovigli cadono sulla sottostante...

Giapponese "office lady" ol – codice vettore iata di olt ol – codice iso 3166-2:cz della regione di olomouc (repubblica ceca) ol – codice iso 3166-2:fi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con fanno; differenza; seta; setola; fanno d un cono... un cofano; Si fanno sciroppate o... benefiche; fanno fulcro nell acqua; fanno sbellicare e sganasciare; differenza tra i rendimenti di Btp e Bund; differenza di potenziale elettrico; Si fanno per esprimere indifferenza ; La differenza tra il dato e il dovuto; È un surrogato della seta ; seta giapponese impiegata negli abiti nuziali; Comune del Grosseta no; seta , cotone, lino, velluto..; Cerca nelle Definizioni