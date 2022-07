Cura nebulizzata per tosse e raffreddore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cura nebulizzata per tosse e raffreddore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AEROSOL

Significato/Curiosita : Cura nebulizzata per tosse e raffreddore

Gola che interferisce con la normale respirazione e ai classici sintomi: una tosse "abbaiante", stridore e raucedine. si può avere una sintomatologia lieve...

Stai cercando la sostanza antincendio, vedi aerosol (agente estinguente). un aerosol (pronuncia: aerosòl) è un tipo di colloide in cui un liquido o un... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con cura; nebulizzata; tosse; raffreddore; Terapia diffusa per cura re tosse e raffreddore; Casa di cura ; Ragazza scura di capelli; Unipol , Compagnia di assicura zioni; Terapia diffusa per curare tosse e raffreddore; È una tosse ... da ciuco; Una tosse ... da somaro; La più comune medicina per la tosse ; Terapia diffusa per curare tosse e raffreddore ; Quello di temperatura può causare un raffreddore ; Non lo trattiene chi ha il raffreddore ; Si fanno spesso quando si ha il raffreddore ; Cerca nelle Definizioni