Il console romano che venne ucciso facendolo rotolare in una botte irta di chiodi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il console romano che venne ucciso facendolo rotolare in una botte irta di chiodi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : ATTILIO REGOLO

Significato/Curiosita : Il console romano che venne ucciso facendolo rotolare in una botte irta di chiodi

Marco atilio regolo (disambigua). disambiguazione – "attilio regolo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi attilio regolo (disambigua)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con console; romano; venne; ucciso; facendolo; rotolare; botte; irta; chiodi; Ha musicato Il console ; console della Nintendo; __ Dentato, console romano; Una diffusa console per videogiochi; L attrice romano ff; Imperatore romano morto per strangolamento; Il 1050 romano ; Un imperatore romano ; venne ro sottomessi da Cortés; Quale di questi siti venne lanciato per primo sul Web, nel 1995; Divenne zar di Russia nel 1645; Garibaldi venne sconfitto lì; Un gigante della mitologia ucciso da Eracle; Il mostro di Lerna ucciso da Ercole; Il giorno di marzo in cui fu ucciso Cesare; Il colonnello ucciso dai Sioux; Si nutre facendolo bere; Addensare il brodo facendolo bollire; Serve per arrotolare sigarette; Srotolare all inizio; Si usa per arrotolare l'arrosto; Si sposta facendola rotolare ; Lavora in botte ga; Danno botte alla cieca; Un asse della botte ; Fiume esplorato da botte go; L Attilio che finì in una botte irta di chiodi; Era irta di chiodi quella di Attilio Regolo; Pianta mirta cea australiana come il globulus; Asceta che sfida il dolore dei chiodi ; Porcini, prataioli, pioppini, ovoli, chiodi ni..; Il chiodi no sul quale si posa la pallina da golf; C è anche quella da chiodi ; Cerca nelle Definizioni