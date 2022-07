Ci si conservano le provviste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci si conservano le provviste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DISPENSA

Significato/Curiosita : Ci si conservano le provviste

Della pianta si consumano i boccioli, detti capperi, e più raramente i frutti, noti come cucunci o frutti di cappero. entrambi si conservano sott'olio,...

dispensa – istituto del diritto dispensa – mobile della cucina o ambiente della casa destinato alla conservazione dei generi alimentari dispensa – unità... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

