Si compie circondando un forte per conquistarlo - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : ASSEDIO

Si compie circondando un forte per conquistarlo

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi assedio (disambigua). l'assedio è una situazione bellica in cui un esercito circonda e controlla... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

