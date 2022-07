Il cavo che su una nave unisce l albero alla prora - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cavo che su una nave unisce l albero alla prora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STRALLO

Significato/Curiosita : Il cavo che su una nave unisce l albero alla prora

Progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «strallo» (en) strallo, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc.... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con cavo; nave; unisce; albero; alla; prora; Un cavo per reti Ethernet; Lo fu anche cavo ur; Recipiente concavo utile anche per il bucato; Ricetta coreana a base di cavo lo fermentato; nave con apparato motore a vapore; Veloce nave da guerra; Blocca la nave in mezzo al mare; Sergio __: ideò nel 1917 il Signor Bonave ntura, il personaggio dei fumetti; Antico manoscritto che riunisce più carte; Quella degli Alpini ne riunisce ogni anno i membri; Nella bici unisce telaio e ruota anteriore; unisce la lima al manico; È fissata ad un albero ; Il cuore dell albero ; Pezzi di tronco d albero per fare fuoco; La vela dell albero centrale; Metallo eccezionalmente resistente alla corrosione; Motocicletta personalizzata, dalla lunga forcella; Un secondo piatto di pesce alla livornese; Spesso preferita alla qualità; Navigare con la prora contro vento; Cerca nelle Definizioni