La borsa che rinfresca cibi e bevande - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La borsa che rinfresca cibi e bevande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TERMICA

Significato/Curiosita : La borsa che rinfresca cibi e bevande

In fisica, la conducibilità termica, o conduttività termica, è una grandezza fisica che misura l'attitudine di una sostanza a trasmettere il calore attraverso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con borsa; rinfresca; cibi; bevande; Mantiene la temperatura dei cibi: borsa __; La borsa che mantiene la temperatura dei cibi; Quella a una società si tenta in borsa ; La via di New York con la borsa ; Dessert rinfresca nte e digerente, spesso al limone; rinfresca l alito; rinfresca l alito; Una bianca bibita rinfresca nte; Mantiene la temperatura dei cibi : borsa __; La borsa che mantiene la temperatura dei cibi ; Si forma in bocca coi cibi succulenti; Sostanziosi...come cibi ; Brocca in vetro per servire bevande ; Fabbriche di bevande alcoliche con malto e luppolo; Chi prepara bevande e caffè dietro a un bancone; Contenitore per bevande ; Cerca nelle Definizioni