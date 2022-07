La borsa che mantiene la temperatura dei cibi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La borsa che mantiene la temperatura dei cibi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TERMICA

Significato/Curiosita : La borsa che mantiene la temperatura dei cibi

Dove mantiene le medesime condizioni fisiche di trasporto. successivamente viene inviato ad un vaporizzatore che agendo sulla temperatura effettua la gassificazione...

In fisica, la conducibilità termica, o conduttività termica, è una grandezza fisica che misura l'attitudine di una sostanza a trasmettere il calore attraverso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con borsa; mantiene; temperatura; cibi; Mantiene la temperatura dei cibi: borsa __; La borsa che rinfresca cibi e bevande; Quella a una società si tenta in borsa ; La via di New York con la borsa ; mantiene la temperatura dei cibi: borsa __; L Azienda che mantiene le strade; Si mantiene per essere pronti a degli imprevisti; mantiene caldo il caffè; Mantiene la temperatura dei cibi: borsa __; Metodo di cottura a bassa temperatura ; Che avvengono a temperatura costante; Gradi della temperatura normale del corpo umano; Mantiene la temperatura dei cibi : borsa __; La borsa che rinfresca cibi e bevande; Si forma in bocca coi cibi succulenti; Sostanziosi...come cibi ; Cerca nelle Definizioni