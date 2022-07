Viene rappresentata bendata con bilancia e spada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene rappresentata bendata con bilancia e spada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GIUSTIZIA

Significato/Curiosita : Viene rappresentata bendata con bilancia e spada

Da una figura bendata, che viene indicata come rappresentante di una complicazione o di confusione nella scelta. nella carta spesso è presente l'acqua...

Stai cercando altri significati, vedi giustizia (disambigua). disambiguazione – se stai cercando la giustizia nel senso di ordine giudiziario, vedi ordinamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

