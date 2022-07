Una parte da cui non si ricava il prosciutto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una parte da cui non si ricava il prosciutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPALLA

Significato/Curiosita : Una parte da cui non si ricava il prosciutto

Siciliana, il musciame e i salami di trota trentini e piemontesi. il prosciutto crudo si ricava dalla coscia del maiale, che viene salata a secco, per immersione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi spalla (disambigua). in anatomia umana, la spalla è una regione di unione tra l'arto superiore e il...

