Si trova all estremità inferiore di tibia e perone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si trova all estremità inferiore di tibia e perone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MALLEOLO

Significato/Curiosita : Si trova all estremita inferiore di tibia e perone

La superficie patellare, la rotula (o patella) e la tibia, con le sue superfici condiloidee. il perone, invece, non partecipa alla formazione dell'articolazione...

La parola malleolo, plurale malleoli, proviene dal latino e significa "piccolo martello". in una caviglia sono presenti tre malleoli: malleolo mediale:... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

