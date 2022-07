Fu trasformata in usignolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu trasformata in usignolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PROCNE

Significato/Curiosita : Fu trasformata in usignolo

Sorella di filomela a sua volta trasformata in usignolo. rondine al naturale (stemma di bad schwalbach, germania) rondine in volo al naturale (predazzo) volo...

Con questo nome, vedi 194 prokne. procne (afi: /'prkne/) o progne (afi: /'pre/; in greco antico: p, pròcne) è un personaggio della mitologia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con trasformata; usignolo; Nel famoso balletto viene trasformata in cigno; La Repubblica... trasformata da Napoleone in Regno d Olanda; Così fu trasformata Io; Il matematico della F-trasformata ; Virtuosismo da usignolo ; Lo è il canto dell'usignolo ; Un gorgheggio da usignolo ; La testa dell'usignolo ; Cerca nelle Definizioni