Un tempo non interessava le chiamate urbane - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : PREFISSO

Qualcuno che si interessava a sarpi. scambiò lettere con l'astrologo del granduca, raffaello gualterotti, e, nei casi più difficili, con un esperto di verona...

Internazionale. al prefisso internazionale segue il prefisso distrettuale (comprensivo di zero, per l'italia). talvolta, dopo il prefisso internazionale,... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

