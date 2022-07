Il suo addio si festeggia con gli amici più cari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il suo addio si festeggia con gli amici più cari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CELIBATO

Significato/Curiosita : Il suo addio si festeggia con gli amici piu cari

di ruolo attaccante. con la nazionale italiana si è laureato campione del mondo nel 1982. soprannominato pablito dopo il suo exploit al campionato del...

Non chiedono il celibato ai loro ministri del culto. alcune incoraggiano il matrimonio dei ministri. per la chiesa cattolica il celibato è una condizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

