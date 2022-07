Stoffa con vari tessuti e colori insieme ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stoffa con vari tessuti e colori insieme ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PATCHWORK

Significato/Curiosita : Stoffa con vari tessuti e colori insieme ing

La scelta dei tessuti e dei colori. l'esposizione finlandese rappresenta l'arredamento di un ambiente adibito a soggiorno e studio, con mobili in legno...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi patchwork (disambigua). il patchwork (tradotto indica "lavoro con le toppe") è un manufatto che... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con stoffa; vari; tessuti; colori; insieme; stoffa a coste; Lucida stoffa ; Si confeziona con stoffa fiorata; Pezzo di stoffa lungo e stretto; Composizione musicale molto vari egata; I fabbricanti di strumenti come Amati e Stradivari ; vari età di giallo; Ha la vari età Senatore Cappelli; tessuti grossolani soggetti di un opera teatrale; Macchina per la realizzazione di tessuti ; I tessuti che coprono meno; Processo sbiancante e purificante dei tessuti ; Scolori rsi... come i jeans; Scolori ti, scialbi; Tingere con colori arcobaleno; Con ciano, giallo e nero nella stampa a 4 colori ; insieme di organismi dei fondali marini o lacustri; Nel triumvirato insieme a Giulio Cesare e Crasso; Pietro e Paolo lo festeggiano insieme ; Si cantano insieme ; Cerca nelle Definizioni