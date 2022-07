Sinonimo di attaccapanni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sinonimo di attaccapanni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Sinonimo di attaccapanni

Appendiabiti, o attaccapanni, è un accessorio usato per reggere abiti al fine di stoccarli appesi in armadi o in appositi espositori. sinonimi diffusi nell'uso...

appendiabiti – anche gruccia, accessorio a forma di spalle o morsetto usato per reggere abiti al fine di stoccarli in armadi o appositi espositori appendiabiti...