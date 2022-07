Le sfruttano i coloni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le sfruttano i coloni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AIE

Significato/Curiosita : Le sfruttano i coloni

Idroelettriche (churchill falls) che sfruttano il potenziale dei fiumi, specie a terranova; molto interessanti sono le riserve offshore di petrolio al largo...

aie – frazione di bergamasco in provincia di alessandria (italia) aie – frazione di cesena in provincia di forlì-cesena (italia) borgo aie – frazione di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con sfruttano; coloni; Si sfruttano in cucina; Per liberarsi dalla presa sfruttano l autotomia; Lo sfruttano i cantanti per respirare meglio; Si sfruttano con le miniere; Regione della Cina ex coloni a britannica; Era il nostro impero coloni ale in Africa; Ex coloni a italiana con Mogadiscio; Un... a coloni a; Cerca nelle Definizioni