Salsa densa di frutta o verdura d origine francese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salsa densa di frutta o verdura d origine francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COULIS

Significato/Curiosita : Salsa densa di frutta o verdura d origine francese

salsa è una preparazione di cucina o di pasticceria, formata da un legante e da un sapore e/o da aromi e/o spezie, con consistenza pastosa, cremosa o...

Il coulis è un tipo di salsa utilizzata per guarnire diversi dolci e pietanze a base di carne e verdura o zuppe. di solito, il coulis si ottiene facendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

