Quella elettorale mira a conquistare consensi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella elettorale mira a conquistare consensi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAMPAGNA

Significato/Curiosita : Quella elettorale mira a conquistare consensi

L'esercito borbonico, i mille e il neonato esercito meridionale riuscirono a conquistare tutto il regno delle due sicilie, permettendone l'annessione al nascente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi campagna (disambigua). per campagna (dal latino tardo campanea, campania), o area rurale (sempre... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

