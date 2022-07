Si pratica scalando - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si pratica scalando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALPINISMO

Significato/Curiosita : Si pratica scalando

Buon rendimento si conferma anche nel girone di ritorno, ove i bianconeri conquistano 12 vittorie, 2 pareggi e solo 4 sconfitte, scalando la classifica...

Contiene citazioni sull'alpinismo wikizionario contiene il lemma di dizionario «alpinismo» wikinotizie contiene notizie di attualità su alpinismo wikimedia commons... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

