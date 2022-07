Pertugio, luogo stretto e di difficile accesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pertugio, luogo stretto e di difficile accesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANFRATTO

Significato/Curiosita : Pertugio, luogo stretto e di difficile accesso

Compresa tra la bocca di valle e la bocca di cablone esiste un pertugio denominato büs de la stria, mentre un altro luogo stregato è il büs de le strie,...

Per imbarcarsi sul traghetto. seguendo un rumore proveniente da un altro anfratto le tre donne scoprono rocco, intento a imballare armi e mazzette di denaro... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Un pertugio stretto, di difficile percorribilità; pertugio delle fortezze per uso di armi; Un sottile pertugio ; Foro, pertugio ; Il capoluogo tra Bolzano e Verona; La provincia argentina il cui capoluogo è Paratia; L arcipelago del Pacifico con capoluogo Numea; luogo pieno di mota; La stretto ia burocratica; Accumulato in uno spazio ristretto ; Uno stretto turco; Guarda Reggio Calabria dallo stretto ; difficile farlo a mano libera; difficile trovarci un ago; È difficile perderlo; Il suo filo denota una situazione difficile ; accesso rio da phon utile per le chiome ricce; accesso rio utile per asciugare le chiome ricce; accesso ri sportivi per le braccia; È preliminare all accesso a un ordine religioso;