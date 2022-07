La pena scontata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pena scontata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La pena scontata

Giudiziario italiano, la liberazione anticipata consiste in una riduzione di pena di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata. è concedibile, a propria...

Definitivamente. il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando...