Parte meno pregiata di prosciutto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte meno pregiata di prosciutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPALLA

Significato/Curiosita : Parte meno pregiata di prosciutto

Il prosciutto cotto, producendo il cotto di spalla, affettato di gusto analogo a quello del prosciutto cotto ma molto meno pregiato pancetta. parte grassa...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi spalla (disambigua). in anatomia umana, la spalla è una regione di unione tra l’arto superiore e il... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con parte; meno; pregiata; prosciutto; Una parte da cui non si ricava il prosciutto; Atleta che parte cipa alle gare di corsa più brevi; La pelle : Malaparte = Fontamara : x; La parte finale del pranzo; Le coperte meno corte; Non tua, sua nemmeno ; Possidente meno possente; Fenomeno di imitazione di culture e arti lontane; Piccolo carnivoro dalla pelliccia pregiata ; Parte più pregiata e morbida del tonno; La sua lana è più pregiata di quella della pecora; È pregiata quella di merinos; Una parte da cui non si ricava il prosciutto ; S imbottisce con prosciutto ; Tipo di prosciutto ; Spesso accompagna il prosciutto crudo; Cerca nelle Definizioni