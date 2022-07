Non entrano se sono stretti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non entrano se sono stretti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANELLI

Significato/Curiosita : Non entrano se sono stretti

Il termine stretti o stretti turchi (in turco türk bogazlari) si riferisce ai due stretti (dardanelli e bosforo) che uniscono da una parte il mar di marmara...

gli anelli sono una delle specialità maschili della ginnastica artistica. l'esercizio agli anelli dura circa un minuto...

Altre definizioni con entrano; sono; stretti; Suona se entrano i ladri; entrano nelle scarpe; Vi entrano ... i recordman; I mezzi che entrano in azione prima delle nevicate; Ne sono titolari tutti alla nascita; Lo sono gli spettacoli troppo emozionanti; sono le prime in esperienza; sono oggetto di studio dell araldica; Gli amici più stretti ; Se stretti , è difficile scioglierli; __ Magistretti , architetto; stretti passaggi; Cerca nelle Definizioni