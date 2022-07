Materiale per piste atletiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale per piste atletiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TARTAN

Significato/Curiosita : Materiale per piste atletiche

Standard per le loro piste di atletica. dal 1928 in poi le piste olimpiche sono diventate ufficialmente di 400 metri. il materiale usato per il manto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tartan (disambigua). il tartan è un particolare disegno dei tessuti in lana delle highland scozzesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

4, Un materiale isolante; Può essere astratta o materiale ; Trasporta materiale con una ruota; materiale naturale per realizzare ceste; Teppiste llo; Resina sintetica impiegata per piste di atletica; Gira solo in apposite piste ; I più esperti percorrono piste nere; Esercitare le proprie capacità atletiche ;