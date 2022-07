I lustrascarpe di una volta in napoletano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I lustrascarpe di una volta in napoletano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCIUSCIA

Significato/Curiosita : I lustrascarpe di una volta in napoletano

Cercando l'idioma storico del regno di napoli, vedi lingua napoletana. il dialetto napoletano (napulitano) è una variante diatopica del gruppo italiano...

Di o su sciuscià wikimedia commons contiene immagini o altri file su sciuscià sciuscià, su cinedatabase, rivista del cinematografo. sciuscià, su anica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con lustrascarpe; volta; napoletano; Film di De Sica su due piccoli lustrascarpe ; Il compianto autore del romanzo Il re e il lustrascarpe ; La scienza di volta e Rubbia; Polemizzò con volta ; Precede una svolta automobilistica; Di una volta ... alla francese; Città del napoletano in cui è nato Pulcinella; Il ragù bianco napoletano affogato di cipolle; Il Peppe comico napoletano che fu una iena in TV; Un caratteristico strumento napoletano ; Cerca nelle Definizioni