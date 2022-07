Locuzione francese che designa il deterrente nucleare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locuzione francese che designa il deterrente nucleare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : FORCE DE FRAPPE

Significato/Curiosita : Locuzione francese che designa il deterrente nucleare

Armi nucleari. la possibilità che un terzo conflitto mondiale abbia luogo tra superpotenze è stata sostituita dalla minaccia di un attacco nucleare da parte...

Nucleare francese (in francese: force de dissuasion nucléaire française), chiamata anche forza d'urto (in francese: force de frappe), fu un progetto avviato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con locuzione; francese; designa; deterrente; nucleare; La locuzione che si riferisce a coppie non sposate; Motto, locuzione ; _ generis: nota locuzione latina; _ iudice, locuzione latina; Lo scrittore francese de II porto delle nebbie; Il Philippe attore francese di Amici Miei; Dinastia francese che resse il Regno di Napoli; L estate francese ; Combatte contro una vittima designa ta; Successori designa ti; Sono designa te dalla sigla SpA; designa ta per votazione; deterrente per ladri; Il suo generatore sfrutta la reazione nucleare ; Organizzazione per la ricerca nucleare ; Quella nucleare è la reazione fra due o più atomi; Disciplina che si occupa di fusione nucleare ; Cerca nelle Definizioni