Gioco in cui si sparano palline piene di vernice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioco in cui si sparano palline piene di vernice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PAINTBALL

Significato/Curiosita : Gioco in cui si sparano palline piene di vernice

Il paintball è un gioco che ha lo scopo, nei casi più comuni, di conquistare la base avversaria (push the button) oppure di eliminare l'avversario colpendolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con gioco; sparano; palline; piene; vernice; La scala di un gioco di carte; Un gioco con le carte; gioco calcistico da tavolo; Fase di gioco del rugby; Li sparano certi fucili da caccia; sparano dalla torretta; Lo sparano sott acqua i sottomarini; Tiratori scelti che sparano di sorpresa; Distintivo applicato su colletto o spalline ; palline di muco nasale essiccato; Tipica pasta sarda costituita da palline di semola; Sport con mazze e palline su prati limitati ing; Di forme piene di curve; piene zza di significato di una parola; piene di sfarzo; Di quello di poi sono piene le fosse; Trattato con vernice a base di olio di lino; Una vernice per tinteggiature; Si può dare di vernice ; vernice antiruggine; Cerca nelle Definizioni