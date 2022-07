Erigere o sollevare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erigere o sollevare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INNALZARE

Significato/Curiosita : Erigere o sollevare

o altre emergenze analoghe che avrebbero potuto colpire parigi; un altro architetto, invece, concepì persino una monumentale ghigliottina da erigere all'ingresso...

Dell'energia. è stata originariamente definita come l'energia necessaria per innalzare di 1 °c (precisamente, da 14,5 °c a 15,5 °c) la temperatura di 1 g di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con erigere; sollevare; Lo fece erigere a Trieste Massimiliano d Austria; Fece erigere il Tempio di Gerusalemme; Domus Nerone la fece erigere dopo l incendio; Costruire, erigere ; sollevare la bandiera; Congegno per sollevare pesi; Un veicolo per sollevare i pallet nei magazzini; Serve per sollevare pesi; Cerca nelle Definizioni