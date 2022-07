Elemento metallico raro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elemento metallico raro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GALLIO

Significato/Curiosita : Elemento metallico raro

Il cadmio è l'elemento chimico di numero atomico 48 e il suo simbolo è cd. di aspetto metallico, è tossico e relativamente raro; tenero, bianco-argenteo...

gallio – genere di piante della famiglia rubiaceae gallio – elemento chimico gallio – comune della provincia di vicenza gallio – frazione del comune di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con elemento; metallico; raro; elemento chimico il cui simbolo è Sg; elemento chimico il cui simbolo è Zr; Un elemento della voce; elemento chimico il cui simbolo è V; Un pezzo metallico della macchina per cucire; Oggetto metallico ricoperto di un altro metallo; Cassone metallico per il trasporto di merci; Blocco metallico quartiere di Torino; raro metallo con cui si realizzano potenti magneti; Imperaro no in Turchia; Isola campana dove giraro no Il Postino con Troisi; Quelli notturni sono a infraro ssi;