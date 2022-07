Difficile farlo a mano libera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Difficile farlo a mano libera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CERCHIO

Significato/Curiosita : Difficile farlo a mano libera

Licenza ritenuta libera non venga ritenuta open source. una licenza invece è libera (o meglio, una versione di una licenza è libera) solo se rispetta...

Vedi cerchio (disambigua). disambiguazione – se stai cercando cerchio inteso come linea circolare, vedi circonferenza. in geometria piana il cerchio è la... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

Altre definizioni con difficile; farlo; mano; libera; Pertugio, luogo stretto e di difficile accesso; difficile trovarci un ago; È difficile perderlo; Il suo filo denota una situazione difficile ; È temerario farlo ; Chi va con lo zoppo impara a farlo ; Non è bene farlo nel piatto in cui si mangia; È pericoloso farlo nel vuoto; Imperatore romano morto per strangolamento; Utensile a mano che trasformava la panna in burro; Cadono in mano ai nemici; Lo sono i mittenti che non firmano ; Muoversi libera mente; Ha fondato Comunione e libera zione: Don __; Obbliga a libera re un immobile; libera tore di schiavi; Cerca nelle Definizioni