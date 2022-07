Si dice che non lo paghi il portoghese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice che non lo paghi il portoghese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BIGLIETTO

Significato/Curiosita : Si dice che non lo paghi il portoghese

Incredibile che non si paghi mai in tempo. è difficile che si paghi subito tutto. è uno scandalo che nessuno paghi subito. è allucinante che, mentre noi...

Con caparra»). il biglietto cartaceo si distingue dal biglietto elettronico per essere «materializzato». comuni esempi di biglietto cartaceo: piccolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

