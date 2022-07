Detto di parente che discende in linea maschile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Detto di parente che discende in linea maschile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AGNATO

Significato/Curiosita : Detto di parente che discende in linea maschile

Ad esempio, i de castro e i durazzo. il famoso ramo di monaco si è estinto nella linea maschile sin dal xvii secolo, dalla morte del principe antonio...

Gli agnati (agnatha cope, 1889) rappresentano un gruppo di vertebrati acquatici privi di mandibole e mascelle; ad oggi il valore sistematico di tale raggruppamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

