Detto latino: excusatio non petita, __ manifesta - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : ACCUSATIO

Detto latino: excusatio non petita, __ manifesta

Plurium concubentium exceptio veritatis excursus vitae excusatio non petita, accusatio manifesta exegi monumentum aere perennius exempli gratia exigua...

Excusatio non petita, accusatio manifesta è una locuzione latina di origine medievale. la sua traduzione letterale è "scusa non richiesta, accusa manifesta"... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 22 luglio 2022

